Телефонные и кибермошенники похитили накопления троих пенсионеров из Ленобласти

Сразу трое доверчивых жителей Ленобласти обратились в полицию с заявлением о похищении денег с их счетов.

28 июля в полицию Кингисеппского, Киришского и Всеволожского районов Ленобласти поступили три заявления от жителей Кудрово, Киришей и Кингисеппа, ставших жертвами мошенников. Двое из них оказались обмануты по известной, но все еще действующей схеме: представившись по телефону сотрудниками службы безопасности крупного банка, преступники убедили собеседников перевести деньги со своих счетов по указанным реквизитам. В третьем случае злоумышленники действовали через социальную сеть.

Телефонные мошенники обманом вывели со счетов 66-летнего жителя Кингисеппа 41000 рублей, а с карты 76-летнего пенсионера из Киришей - 100000. Их коллеги, действовавшие в интернете, под предлогом получения скидки на услуги ЖКХ списали с 62-летней жительницы Кудрово 55000 рублей.

Во всех трех эпизодах обманутые ленинградцы сообщали неизвестным секретные коды, приходившие на телефоны, доверяли неустановленным лицам и выполняли все операции, которые от них требовались. Именно эта готовность делиться личной персональной информацией и предоставить доступ к своим счетам и привела к потере денежных средств: согласно памяткам всех банков и государственных структур, сотрудники этих организаций никогда не запрашивают персональную информацию и не просят клиентов переводить деньги под каким бы то ни было предлогом.

28 июля в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 1,5 млн за спасение дочери от уголовного дела.

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