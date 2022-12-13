Тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями нашли в квартире на Ленинском проспекте

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

В российской столице на Ленинском проспекте обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти. Соответствующей информацией поделились представители региональной прокуратуры и Следственного комитета в Telegram-каналах. Специалисты уточнили, что в полицию за помощью обратился сын жертв, так как его родители перестали выходить с ним на связь. После этого мужчина добрался до их квартиры и обнаружил следы преступления. В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Оперативники подчеркнули, что зафиксировали на телах супружеской пары следы от множественных ножевых (колото-резанных) ранений. При этом входная дверь в помещение была открыта.

Работу координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов. Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего прессс-служба прокуратуры по региону

В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета осматривают место происшествия.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы