Театры Петербурга распродадут билеты в "Культурный четверг"

Акция распространяется и на концертные площадки города.

Петербуржцев в четверг 6 сентября ждет ежегодная акция, получившая название "Культурный четверг". В этот день театралы могут приобрести билеты на спектакли и концерты по цене распродажи. Акция продлится три дня.

Организаторы мероприятия отметили, что реализация билетов по специальной цене начнется с 10 часов утра и продолжится до ночи сентября. Максимальная скидка составит до 50 процентов от начальной стоимости.

Напомним, что в прошлый раз подобная акция проводилась в мае 2018 года. За двое суток жители города на Неве приобрели 42 тысячи билетов. Первые 36,5 тысяч билетов реализовано за три часа.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге для детей-сирот открываются творческие пространства.

Фото: Piter.tv