Театральный технический директор рассказал о жизни за кулисами

Эксперт отметил, что создание театрального спектакля – это результат коллективной работы и чёткого планирования действий всех служб и подразделений театра.

Петербург – это не только культурная столица, известная своими музеями, памятниками архитектуры и мостами, но и настоящий город театров. Любовь к этому виду искусства и походам на спектакли до сих пор живет в сердцах горожан. Корреспондент spb.aif.ru встретился с театральным техническим директором Дмитрием Бочкаревым, чтобы узнать, как рождается магия на сцене.

Эксперт отметил, что создание театрального спектакля – это результат коллективной работы и чёткого планирования действий всех служб и подразделений театра. Независимо от сложности или продолжительности действия на сцене, подготовка и взаимодействие служб за кулисами всегда происходят на высочайшем уровне. Каждое действие рассчитано буквально по секундам. В этом значительная заслуга технического директора, который планирует и сопровождает спектакль, уточнил Бочкарев.

Также специалист подчеркнул, что театр всегда отражает мировой технический прогресс. Для создания магии смены картин на сцене и полного погружения зрителя в атмосферу спектакля используются самые современные технические приспособления и оборудование, например, управляемые источники света, проводятся эксперименты для достижения идеальной акустики и воспроизведения звука, используется видеопроекция и дистанционно управляемые электромеханические конструкции.

Работая в должности технического директора театра, я всегда был связан с производством декораций, в том числе самостоятельно изготавливал технические чертежи. В какой-то момент главный инженер одного крупного предприятия, предложил мне перейти к ним на производство, создать и возглавить новое развивающееся подразделение. Для меня это звучало как профессиональный вызов и возможность реализовать мои навыки и умения в новой сфере. Дмитрий Бочкарев, театральный технический директор

Ранее мы сообщили о том, что театр "Небесные бродяги" открыл "филиал Хогвартса" в ДК им. Крупской.

Фото: Дмитрий Бочкарев / Из личного архивa