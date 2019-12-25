Театр у Нарвских ворот готовится к открытию 35-ого сезона

Коллектив театра примет активное участие в нескольких престижных фестивалях.

Театр у Нарвских ворот торжественно откроет свой 35-й театральный сезон в субботу, 12 июля. Юбилейный репертуарный год порадует зрителей двумя новинками: спектаклями "Денискины рассказы" и "Сказка домовенка Кузи", обе постановки подготовлены режиссером Ольгой Парфеновой. Об этом проинформировала пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Коллектив театра примет активное участие в нескольких престижных фестивалях. В июле артисты покажут свои представления в рамках проекта "Кукольный квартал" на XXXVI Международном фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске. В августе театр планирует поездку в Мурманск на II Международный фестиваль "Полярная сова", а в ноябре продолжит гастрольную активность участием во II Международном фестивале "Яндар" в Йошкар-Оле.

Отдельно стоит упомянуть о подготовке к проведению пятого международного фестиваля детских камерных театров "Волшебный фонарик", который традиционно пройдет осенью.

Директор детского музыкального театра "Карамболь" – о выборе карьеры, репертуаре и работе с композиторами.

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга