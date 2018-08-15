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Театр комедии откроет выставку к 120-летию со дня рождения Николая Акимова
Сегодня, 22:33
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smirenny

Театр комедии откроет выставку к 120-летию со дня рождения Николая Акимова

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Значительная часть выставки посвящена тандему Николая Акимова и Евгения Шварца.

В пятницу, 16 апреля, в театре Комедии сообщили о выставке, которая готовится к 120-летию Николая Акимова, передает "Петербургский дневник".

Основная экспозиция размещена в фойе, там выставлены работы режиссера – эскизы декораций, костюмов и уникальные фотографии, авторства самого Акимова, которые предоставила дочь мастера Анна Юнгер.

Пяти отреставрированным макетам легендарных спектаклей выделили особое место. Маршрут для посетителей выставки завершится в кабинете мастера. Отмечается, что значительную часть выставки посвятили тандему Николая Акимова и Евгения Шварца. В паре они создали "Повесть о молодых супругах", "Тень", "Обыкновенное чудо" и "Дракон".

Николай Акимов руководил театром Комедии более 20 лет.

Куда сходить в Петербурге на выходных 17 и 18 апреля.

Фото: vk.com/akimovkomedia

Теги: выставка
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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