Тарифы на проезд по транспондерам на ЗСД повысят с 1 февраля

Скидка на проезд уменьшится с с 48% до 44%.

С 1 февраля 2023 на ЗСД вводятся новые тарифы для пользователей транспондеров. Об этом сообщила пресс-служба АО "Магистраль северной столицы".

При использовании транспондеров скидка на проезд сократится с 48% до 44% от базового тарифа. Оплата проезда наличными или по банковской карте не изменится.

Отметим, что автолюбителям, которые пользуются ЗСД регулярно, предлагаются несколько тарифных опций. В частности, опция "Легковой 100" (скидка в размере 100%) доступна для водителей с машинами 1 или 2 класса. Её стоимость с 1 февраля составит 7,5 тыс. рублей в месяц. Подоржают также опции "Легковой 25" и "Легковой 50", а опции "Легковой 10" и "Грузовой 10" останутся прежними по стоимости.

Ранее мы сообщили о том, что участок КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют на следующей неделе.

Фото: Piter.TV; Telegram / ЗСД