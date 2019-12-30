При оплате наличными тариф изменится до 150 рублей за одну зону для первого класса транспортных средств.

В пятницу, 10 января, стало известно, что в Петербурге на ЗСД вырастут тарифы на проезд. Об этом сообщает городской Комитет по инвестициям со ссылкой на оператора дороги ООО "Магистраль Северной столицы".

По данным комитета, тарифы коснуться только оплаты проезда наличными. Теперь за одну зону для первого класса транспортных средств водитель заплатит 150 рублей. По данным экспертам, это в 1,5 раза больше, чем ранее.

Отмечается, что для тех, кто регулярно пользуется ЗСД и оплачивает поездки с помощью транспондера тарифы останутся прежними.

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