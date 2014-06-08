На Тарховском проспекте загорелась строительная бытовка

Пожар удалось потушить в 16:59.

В Курортном районе на Тарховском проспекте, 22, произошел пожар. Горела строительная бытовка размером 2х3 метра. Пламя распространилось по всей площади объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:42. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Пожар удалось потушить в 16:59. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv