На Тарховском проспекте загорелась строительная бытовка

В Курортном районе на Тарховском проспекте, 22, произошел пожар. Горела строительная бытовка размером 2х3 метра. Пламя распространилось по всей площади объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:42. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.
Пожар удалось потушить в 16:59. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Пушкине на Казанской дороге горело заброшенное здание.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все