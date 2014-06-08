  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Тарховском проспекте загорелась строительная бытовка
Сегодня, 17:30
90
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Тарховском проспекте загорелась строительная бытовка

0 0

Пожар удалось потушить в 16:59.

В Курортном районе на Тарховском проспекте, 22, произошел пожар. Горела строительная бытовка  размером 2х3 метра. Пламя распространилось по всей площади объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:42. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

Пожар удалось потушить в 16:59. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Пушкине на Казанской дороге горело заброшенное здание.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в тарховке
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии