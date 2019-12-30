Тамара Москвина провела мастер-класс на Рождественской ярмарке в Петербурге

Во время выступления прославленный тренер сделала "ласточку".

Во вторник, 7 января, тренер фигурного катания, петербурженка Тамара Москвина провела мастер-класс с воспитанниками своей школы в рамках городской Рождественской ярмарки на Манежной площади. Мастер-класс помогла провести ее воспитанница, двукратная чемпионка Европы, завершившая любительскую карьеру 38-летняя Юко Кавагути – россиянка японского происхождения.

За годы своей тренерской деятельности Москвина выпустила множества знаменитых пар, таких как: Елена Валова – Олег Васильев, Оксана Казакова – Артур Дмитриев, Елена Бережная – Антон Сихарулидзе, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (чемпионы России-2020, бронзовые призеры ЧЕ-2019).

Ранее мы рассказывали, что Рождественская ярмарка утомила жителей Манежной площади.

Фото: Piter.tv