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Тамара Москвина провела мастер-класс на Рождественской ярмарке в Петербурге
Сегодня, 19:02
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Arinablinova

Тамара Москвина провела мастер-класс на Рождественской ярмарке в Петербурге

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Во время выступления прославленный тренер сделала "ласточку".

Во вторник, 7 января, тренер фигурного катания, петербурженка Тамара Москвина провела мастер-класс с воспитанниками своей школы в рамках городской Рождественской ярмарки на Манежной площади. Мастер-класс помогла провести ее воспитанница, двукратная чемпионка Европы, завершившая любительскую карьеру 38-летняя Юко Кавагути – россиянка японского происхождения. 

За годы своей тренерской деятельности Москвина выпустила множества знаменитых пар, таких как: Елена Валова – Олег Васильев, Оксана Казакова – Артур Дмитриев, Елена Бережная – Антон Сихарулидзе, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (чемпионы России-2020, бронзовые призеры ЧЕ-2019). 

Ранее мы рассказывали, что Рождественская ярмарка утомила жителей Манежной площади.

Фото: Piter.tv

Теги: манежная площадь, рождественская ярмарка, спб, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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