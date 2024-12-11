Тамара Москвина прокомментировала трагедию с разбившимися в США фигуристами

Москвина провела параллель с катастрофой, произошедшей 15 февраля 1960 года, когда команда США по фигурному катанию летела на чемпионат мира в Прагу.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина, комментируя трагедию в США, где погибли русскоязычные фигуристы, включая пару из Петербурга, подчеркнула важность ожидания окончательного списка жертв и уточнения деталей произошедшего инцидента в интервью spb.aif.ru.

Тренер также заметила, что среди пассажиров были спортсмены и тренеры с советскими корнями, которые уже давно покинули Россию и проживают в США. Эти люди участвовали в чемпионате США по фигурному катанию и возвращались домой.

Москвина провела параллель с катастрофой, произошедшей 15 февраля 1960 года, когда команда США по фигурному катанию летела на чемпионат мира в Прагу. Тогда самолёт не смог приземлиться в Брюсселе и разбился неподалеку от посадочной полосы. На борту находилось 61 человек, из которых 34 представляли американскую делегацию: фигуристы, их семьи, тренеры, судьи и менеджеры. Все они погибли.

После этой трагедии руководство спортивного сообщества США приняло решение, которое действует до сих пор: спортивные команды, выезжающие на международные соревнования, не могут летать одним самолётом.

Подробности о трагедии читайте в нашем материале.

Фото: Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди