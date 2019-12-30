Такси не пролезло между двумя автомобилями на проспекте Большевиков

Вечером, 2 января, в Петербурге произошла авария с участием такси и двух автомобилей, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
ДТП случилось на проспекте Большевиков перед улицей Антонова-Овсеенко. Там "Яндекс.Такси", по всей видимости, решило проскочить между двигающимися впереди автомобилями. Однако машина не пролезла и застряла между иномарок.
"Он хотел, как автобус из "Гарри Поттера", "Решил погреться", – комментируют пользователи в соцсети.
Авария заблокировала для проезда две полосы движения. По предварительной информации, пострадавших нет.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: на Богатырском проспекте перевернулся мусоровоз.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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