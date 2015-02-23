Таинственный механизм Антикитеры, возможно, постоянно заедал, как современный принтер

Таинственному механизму Антикиферы 2000 лет, и он долгое время ставил учёных в тупик.

Таинственный механизм Антикиферы, возможно, был не загадочным небесным измерительным прибором, а просто игрушкой, которая постоянно заедала. Новое исследование его треугольных зубцов может наконец-то раскрыть его предназначение. Согласно проведенной научной работе, секрет его истинного предназначения кроется в треугольных зубцах. Антикитерский механизм, обнаруженный при кораблекрушении в 1901 году, оставался загадкой более ста лет. Несколько лет назад компьютерная томография показала, что устройство возрастом 2000 лет было астрономическим инструментом.

Механизм, состоящий из рукоятки, множества взаимосвязанных шестерёнок и различных индикаторов, мог выполнять множество задач. Среди них — определение даты по египетскому и греческому календарям, отображение положения Солнца, Луны и планет в зодиаке и предсказание будущих лунных и солнечных затмений. Но действительно ли небесные измерения были целью этого удивительного устройства? Предназначалось ли оно для того, чтобы стать мощным компьютером, или это была простая игрушка? И было ли оно уникальным, созданным для богатого покровителя, или это был всего лишь один из примеров серийного инструмента?

На протяжении десятилетий исследователи пытались понять, насколько точен Механизм, поскольку это помогло бы определить его предназначение. Если бы он был не очень точен, например, то мог бы быть игрушкой или учебной моделью. Но если бы он был невероятно точен, то мог бы использоваться придворными астрологами для составления прогнозов и гороскопов.

К сожалению, механизм Антикиферы провёл более двух тысячелетий на дне моря и неизвестное количество времени функционировал до этого. Его шестерни сильно повреждены коррозией, и многие детали отсутствуют.

Треугольники указывают путь

В новом исследовании, опубликованном 1 апреля на сервере препринтов arXiv, аргентинские учёные создали компьютерную симуляцию, которая воспроизводит движения механизма Антикиферы. Эта симуляция учитывает погрешности, связанные с неточностью изготовления механизма, в котором шестерни не располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. Важно отметить, что в отличие от предыдущих попыток воссоздать механизм, исследователи также включили в него точную модель треугольных зубчатых колёс, которые влияют на то, насколько хорошо шестерни взаимодействуют друг с другом и насколько точно индикаторы указывают на предполагаемую астрономическую цель.

На основе этой модели исследователи пришли к выводу, что механизм был не очень полезен. Его можно было завести только примерно на четыре месяца вперёд, после чего он неизбежно заклинивал или его шестерни просто расцеплялись. Пользователю приходилось всё сбрасывать, чтобы снова запустить механизм, — это похоже на попытку починить современный принтер. Учитывая, что индикаторы, показывающие дату, охватывают целый год, проблема с заклиниванием кажется досадной.

Одна из версий заключается в том, что механизм Антикиферы был причудливой игрушкой, которая никогда не предназначалась для точных измерений, или что к нему прилагалось руководство по эксплуатации, согласно которому пользователи должны были перезаводить его после нескольких оборотов — подобно механическим часам, завод которых необходимо периодически подкручивать вручную.

Но, учитывая очевидное мастерство, с которым было создано такое сложное устройство, исследователи не верят, что Механизм был просто неуклюжей игрушкой. В конце концов, если бы он никогда не задумывался как точный, детализированный или перспективный, зачем вообще было прилагать столько усилий?

Другая возможность, которая, по мнению исследователей, более вероятна, заключается в том, что текущие измерения шестерёнок и зубьев неверны. Компьютерная томография может обеспечить только определённый уровень разрешения, а коррозия, длившаяся две тысячи лет, могла деформировать или исказить компоненты далеко за пределами их первоначального состояния. Создатели Механизма, возможно, сделали его достаточно точным, чтобы избежать заклинивания и при этом давать надёжные прогнозы на годы вперёд.

В любом случае, механизм Антикитеры представляет собой вершину древнего инженерного искусства. И, несмотря на современные технологии и инструменты, такие как компьютерная томография, его конечное предназначение может навсегда остаться загадкой.

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Фото: LOUISA GOULIAMAKI / Stringer; Prof. Esteban Guillermo Szigety Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Mar del Plata, Dr. Gustavo Francisco Arenas