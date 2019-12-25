Трех коней заметили под Петербургом

Лошади шли по направлению к Пасторскому ручью.

Утром в понедельник, 29 июня, автомобилисты Всеволожского района Ленобласти были удивлены: по дороге в сторону Пасторского ручья в Сертолово шли кони.

Три лошади двигались спокойно прямо по проезжей части, несмотря на движущийся поток транспорта. Один из водителей решил заснять лошадей на видео.

В комментариях под постом горожане отметили, что кони выглядят грустно. Однако нашлись и те, кто воспринял ситуацию с юмором.

Откуда сбежали лошади и кто их хозяин, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что жители Невского района купаются в токсичном пруду на месте стройки.

Фото: скрин видео vk.com/spb_today