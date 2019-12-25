  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трех коней заметили под Петербургом
Сегодня, 9:45
152
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Трех коней заметили под Петербургом

0 0

Лошади шли по направлению к Пасторскому ручью.

Утром в понедельник, 29 июня, автомобилисты Всеволожского района Ленобласти были удивлены: по дороге в сторону Пасторского ручья в Сертолово шли кони.

Три лошади двигались спокойно прямо по проезжей части, несмотря на движущийся поток транспорта. Один из водителей решил заснять лошадей на видео. 

В комментариях под постом горожане отметили, что кони выглядят грустно. Однако нашлись и те, кто воспринял ситуацию с юмором. 

Откуда сбежали лошади и кто их хозяин, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что жители Невского района купаются в токсичном пруду на месте стройки.

Фото: скрин видео vk.com/spb_today

Теги: табун коней
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии