У детских площадок в Петербурге установят таблички, предупреждающие о близости теплосети

На табличках укажут номера телефонов, по которым можно обратиться при обнаружении вытекания и других дефектов.

На детских и спортивных площадках в Северной столице, которые расположены близи теплосети, будут установлены специальные жёлтые предупредительные таблички. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Таким образом сотрудники предприятия будут оповещать петербуржцев о потенциально опасных участках, которые расположены в границах охранных зон тепловых сетей. На табличках также укажут номера телефонов, по которым можно обратиться при обнаружении вытекания и других дефектов.

Первая подобная табличка уже установлена у дома № 60 на Новоалександровской улице в Приморском районе города. Скоро их установят ещё по 7-ми адресам.

Ранее мы сообщили о том, что начинается реконструкция трубопроводов в Красном Селе.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"