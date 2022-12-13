Начинается реконструкция трубопроводов в Красном Селе

Работы повысят качество теплоснабжения 33 зданий, в том числе 26 жилых домов, 2 детских учреждений и 2 школ.

УП "ТЭК СПб" приступает к реконструкции 2581 метра тепловых сетей диаметром 50-200 мм в квартале 4Д Красного Села. Новые трубопроводы будут проложены в границах улиц Освобождения, Массальского, Лермонтова и пр. Ленина. Об этом сообщил Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Работы повысят качество теплоснабжения 33 зданий, в том числе 26 жилых домов, 2 детских учреждений и 2 школ.

Специалисты уже устанавливают строительный городок, закупают необходимые материалы и оборудование. Работы стартуют с монтажа временных сетей, которые будут доставлять тепло и горячую воду местным жителям на период проведения реконструкции. Закончить замену сетей планируется в октябре 2024 года.

С опережением срока было завершено строительство тепломагистрали на Трамвайном проспекте. После переключения с неэффективной котельной на Трамвайном, 8, тепло и горячее водоснабжение от высокоэффективного источника получат 104 здания, в том числе 73 жилых дома, 4 детских сада, 6 школ и 3 лечебных учреждения. Работы повысят комфорт и бесперебойность теплоснабжения в домах 50 000 петербуржцев.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению