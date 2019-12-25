ТСЖ пытается запретить петербурженке кормить голубей из окна через суд

Птицы начали оставлять помет на стенах здания и блоке кондиционера, что потребовало проведения дополнительных уборок и ремонтных работ.

ТСЖ "Долгоозерная 33/1" решило подать в суд на жительницу Петербурга, чтобы взыскать с неё 168 638 рублей в качестве компенсации ущерба и запретить ей кормить голубей ближе чем в 50 метрах от многоквартирного дома. Как рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале, первоначально иск был рассмотрен Приморской районным судом.

По данным видеокамер наблюдения, установлено, что женщина кормит голубей прямо из своего окна. Это привело к тому, что птицы начали оставлять помет на стенах здания и блоке кондиционера, что потребовало проведения дополнительных уборок и ремонтных работ.

Для обоснования суммы иска ТСЖ предоставило суду договоры на закрытие вентиляционных шахт от проникновения птиц, проведение отделочных работ и приобретение стройматериалов, а также установку противоприсадочных шипов. Ответчица, в свою очередь, не смогла представить доказательства, опровергающие её вину или подтверждающие другие причины повреждений имущества.

Приморский районный суд встал на сторону истцов и обязал женщину возместить ущерб, а также запретил ей продолжать кормление голубей вблизи дома. Однако апелляционная инстанция в лице Санкт-Петербургского городского суда частично пересмотрела решение нижестоящего суда. Она подтвердила необходимость взыскания ущерба, однако указала на отсутствие правовых норм, ограничивающих расстояние кормления птиц от жилых зданий и устанавливающих санитарную зону, где это было бы запрещено. В результате горсуд отклонил требование о запрете кормления голубей.

Третий кассационный суд продолжил рассмотрение дела и постановил, что сумма заявленных ТСЖ убытков должна пройти дополнительную проверку, поскольку не все затраты могли быть связаны непосредственно с действиями ответчика по кормлению птиц.

Дарья Лебедева выразила интерес к дальнейшему развитию событий, отметив, что пока сложно предсказать, какие еще аспекты будут учтены в этом деле.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)