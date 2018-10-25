На Большом Обуховском мосту случилось тройное ДТП

Пострадавших нет, однако до Софийской улицы растянулась двенадцатикилометровая пробка.

Утром в четверг, 21 декабря, на вантовом мосту на КАД столкнулись три авто. Подробности приводит пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Установлено, что авария произошла на 57-ом км трассы. Одна из машин пыталась перестроиться, но резко уходит в крайнюю полосу и врезается в другое авто, которое оказывается в крайнем левом ряду и задевает ещё один автомобиль.

ДТП заблокировало движение по первой и третьей полосам. Пострадавших нет, однако до Софийской улицы растянулась двенадцатикилометровая пробка.

Ранее мы сообщили о том, что Volkswagen насмерть сбил женщину и столкнулся с двумя авто на Северном проспекте.

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