ТРК Парк Хаус" остался без света из-за аварии‍ в Буграх

Электричество временно пропало во многих секторах района.

В Калининском районе Петербурга днем 12 августа ТРК "Парк Хаус" временно лишился электричества. В заведении возникли проблемы с подачей электроэнергии. Об этом сообщили посетители комплекса на проспекте Культуры. В результате коммунальной аварии магазины приостановили работу. Также очевидцы рассказали, что подобная ситуация также произошла на территории промзоны на Парнасе.

Как отмечает руководство, причиной перебоев стала поломка на электросетях во Всеволожском районе Ленинградской области. Проблема была выявлена на станции в Буграх.

В настоящее время специалистам удалось разобраться в произошедшем, работа всех заведений восстановлена, а неполадки на электростанции устранены.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб