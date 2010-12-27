ТНТ привезет на VK Fest в Петербург своих топовых звёзд

Ежегодный фестиваль пройдет 20 и 21 июля.

В Петербурге на пятом фестивале "Вконтакте" выступят топовые звезды ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Хэдлайнерами площадки ТНТ станут резиденты Comedy Club и комики шоу Stand Up, также на сцену выйдут участники шоу "Импровизация" и "ПЕСНИ". Кроме того, участники проекта "ТАНЦЫ" проведут соответствующие мастер-классы для всех желающих. Отметим, что Тимур Батрутдинов представит реалити-шоу, в рамках которого он и Ольга Бузова снова будут пытаться наладить свою личную жизнь.

Известно, что площадка ТНТ откроется 20 июля в 12:00. Сначала посетители увидят выступления Тимура Ромашко и Андрея Родного, к которым периодически будет присоединяться участница шоу "Однажды в России" Ольга Картункова. Вечером того же дня на сцену выйдут стендап-комики Иван Абрамов, Тимур Каргинов, Алексей Щербаков, Виктор Комаров и Руслан Белый.

Во второй день фестиваля посетители увидят сольный концерт участника шоу "ПЕСНИ" PLC и концерт резидентов Comedy Club.

Закроют мероприятие концертом шоу "ТАНЦЫ". На нем также будут участвовать новые участники проекта из Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что вышел дублированный трейлер "Страшных историй для рассказа в темноте" от Гильермо дель Торо.

Фото: VK Fest