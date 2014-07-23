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В Петербурге впервые проведут "ТИМ-Марафон Победы"
Сегодня, 15:11
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В Петербурге впервые проведут "ТИМ-Марафон Победы"

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В соревновании поучаствует молодежь из РФ и Белоруссии.

Первый "ТИМ-Марафон Победы" организуют в Петербурге. Чемпионат приурочен к 80-й годовщине победы в ВОВ, пишет портал "Бриф24"

Участники мероприятия разработают цифровых двойников исторических, фортификационных, инфраструктурных, специальных и других объектов эпохи.

Информационное моделирование проведут на основе российского ПО. В соревновании поучаствует молодежь из РФ и Белоруссии, финал состоится в мае 2025 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что со следующего года увеличат праздничные выплаты ветеранам и блокадникам – с 10 до 15 тыс. рублей. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: марафон победы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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