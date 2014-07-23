В Петербурге впервые проведут "ТИМ-Марафон Победы"

В соревновании поучаствует молодежь из РФ и Белоруссии.

Первый "ТИМ-Марафон Победы" организуют в Петербурге. Чемпионат приурочен к 80-й годовщине победы в ВОВ, пишет портал "Бриф24".

Участники мероприятия разработают цифровых двойников исторических, фортификационных, инфраструктурных, специальных и других объектов эпохи.

Информационное моделирование проведут на основе российского ПО. В соревновании поучаствует молодежь из РФ и Белоруссии, финал состоится в мае 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что со следующего года увеличат праздничные выплаты ветеранам и блокадникам – с 10 до 15 тыс. рублей.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)