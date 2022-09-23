С 2025 года будут увеличены праздничные выплаты ветеранам и блокадникам

Сегодня в городе проживают более 225 тысяч человек, переживших войну.

Одобрены изменения в Социальном кодексе Санкт-Петербурга, касающиеся выплат ветеранам и блокадникам к юбилеям Победы и ежегодных выплат ко Дню освобождения Ленинграда. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Планируется увеличить размер выплат к памятным датам с 10 до 15 тыс. рублей. В этом году установлены ежегодные выплаты ветеранам, узникам концлагерей, труженикам тыла и детям войны. Средства на повышение денежной компенсации будут предусмотренным в бюджете 2025 года.

Ко Дню освобождения Ленинграда от блокады установят ежегодные денежные выплаты для определенных категорий граждан. Список можно уточнить на сайте Смольного.

Отметим, что по данным городского правительства в Петербурге проживают более 225 тысяч ветеранов и детей войны.

Ранее мы писали, что на "Звездной" до 18 октября по утрам будет ограничен вход в вестибюль.

Фото: пресс-служба Смольного