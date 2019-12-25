ТЭК проведет испытания теплосетей в четырех районах Петербурга 22 июня

Проверки пройдут в Выборгском, Красногвардейском, Московском и Пушкинском районах.

В среду, 22 июня, ГУП "ТЭК СПБ" проведет испытания теплосетей в 4 районах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Так, в Выборгском районе проверки коснутся коммуникаций, ведущих к дому №25 по Торфяной улице, домам № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 по улице Ленина и домам №60, 62, 64, 66 по Хабаровской улице. В Красногвардейском районе мероприятия пройдут у дома №51 к1 по шоссе Революции, и на участке, ограниченном прилегающей застройкой на пересечении 2-й Поперечной улицы и 5-й линии.



Кроме того, гидравлические испытания затронут Московский район - там они состоятся на территории, ограниченной улицей Пилотов, Взлетной улицей, Внуковской улицей, Пулковским шоссе, Шереметьевской улицей и Диспетчерской улицей.

Наконец, в Пушкинском районе проверки будут проводиться в Павловске - в границах Елизаветинской улицы, улицы Мичурина и улицы Правды.



В ГУП "ТЭК" напомнили горожанам о необходимости сохранять внимательность на время проведения гидравлических испытаний.

Ранее мы сообщили о том, что трубу с горячей водой прорвало на проспекте Тореза.

Фото: ТЭК СПб