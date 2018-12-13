ТЦ "Питер Радуга" эвакуировали. Проверка здания длится почти три часа

По предварительной информации, ТЦ закрыли из-за анонимных сообщений о бомбе.

В Петербурге эвакуировали очередной торгово-развлекательный комплекс. Посетителям ТРК "Радуга" на проспекте Космонавтов вновь не дали спокойно насладиться отдыхом и эвакуировали из здания ТЦ в районе 16:30.

В администрации торгового центра на вопрос Piter.TV о причинах вывода людей ответили просто и лаконично: "Проводится проверка". На момент написания новости (19:14 мск) здание ТЦ продолжают проверять.

По информации других городских СМИ "Питер Радугу" закрыли из-за анонимных сообщений о бомбе.

Фото: группа ДТП и ЧП Санкт-Петербург