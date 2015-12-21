Свыше семи тыс. подростков трудятся на предприятиях Ленобласти этим летом

Заинтересованность бизнеса в трудоустройстве молодежи с прошлого лета выросла почти в два раза.

Более 7,1 тыс. школьников и студентов из Ленобласти работают на каникулах на 369 предприятиях региона. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что организации, принимающие на работу подростков от 14 до 18 лет, получают гранты на оборудование рабочих мест.

Заинтересованность бизнеса в трудоустройстве молодежи с прошлого лета выросла почти в два раза.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю сотрудники МЧС помогли жителям Ленобласти 90 раз.

Фото: Unspash (носит иллюстративный характер)