Свыше 4,5 тонны нефрита, изъятого правоохранителями Бурятии, будет обращено в собственность государства

Полиция нашла природный камень в регионе еще в 2020 году.

Свыше 4,5 тонны нефрита, изъятого российскими правоохранительными органами на территории Бурятии, будет обращено в собственность государства. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что крупная партия природного камня была изъята оперативниками еще в 2020 году. Речь идет о расследовании, проводимого по факту нелегальной организации и проведения азартных игр. Тогда при обыске в складском помещении в городе Улан-Удэ специалисты обнаружили нефрит с общей массой 4 548 килограммов. Рыночная стоимость такого товара превышает 16 миллионов рублей.

Позже полицейские не установили владельцев груза. В результате МВД направило в прокуратуру Октябрьского района письмо о признании кусков каменной породы бесхозяйными, что позволило обратить их федеральную собственность. По решению судебной инстанции требования о передаче имущества обособленному подразделению Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии удовлетворены с 1 ноября 2024 года.

Жителя Иркутской области задержали при перевозке 300 кг байкальского омуля без документов.

Фото и видео: МВД Медиа