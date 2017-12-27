Свиристели прилетели в Петербург: скоро холода придут

Петербуржцы заметили свиристелей на ветках деревьев

Днём 11 января жители Калининского района поделились фотографиями, на которых запечатлены свиристели на деревьях.

К посту о свиристелях, прикрепили песню на стихотворение Павла Барто "Свиристели":

К нам с ветрами прилетели

Стайка ярких свиристелей.

Пусть метель,

Как старый мельник,

Белит сосны,

Белит ельник,-

Много ягод свиристелям

Заготовил можжевельник !

Есть крушина,

Есть калина,

А у старого овина

Стынет в инее рябина.

Как пришла пора метелей,

Налетели свиристели,

Заскрипели,

Засвистели-

Всё до ягодки поели.

С наступлением холодов на кустах рябины появляются яркие для городского пейзажа свиристели. Среди привычных воробьев, ворон и сорок они смотрятся шумными иностранными гостями.

"Ух ты, у нас их целая стая на дереве сидит каждый день. А я думала, что это за птички", - пишет жительница Петербурга.

Фото: группа ВКонтакте "Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб"