Свиристели прилетели в Петербург: скоро холода придут

Днём 11 января жители Калининского района поделились фотографиями, на которых запечатлены свиристели на деревьях.
К посту о свиристелях, прикрепили песню на стихотворение Павла Барто "Свиристели":
К нам с ветрами прилетели
Стайка ярких свиристелей.
Пусть метель,
Как старый мельник,
Белит сосны,
Белит ельник,-
Много ягод свиристелям
Заготовил можжевельник !
Есть крушина,
Есть калина,
А у старого овина
Стынет в инее рябина.
Как пришла пора метелей,
Налетели свиристели,
Заскрипели,
Засвистели-
Всё до ягодки поели.
С наступлением холодов на кустах рябины появляются яркие для городского пейзажа свиристели. Среди привычных воробьев, ворон и сорок они смотрятся шумными иностранными гостями.
"Ух ты, у нас их целая стая на дереве сидит каждый день. А я думала, что это за птички", - пишет жительница Петербурга.
Фото: группа ВКонтакте "Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб"