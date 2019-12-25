Свидетель дал показания против Ефремова в суде

После аварии актёр присел на бордюр, а потом попросил у свидетеля сигарету.

Свидетель дал показания против актёра Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП. Об этом пишет ТАСС.

Владислав Женжебир рассказал, что ехал на своём автомобиле за Jeep Cherokee Ефремова. По его словам, водитель внедорожника дважды создавал аварийные ситуации.

Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Владислав Женжебир, свидетель по делу Ефремова

По его словам, после этого Jeep Cherokee выехал на встречку и врезался в Lada. Владислав затормозил и выбежал к месту ДТП. Там он увидел, что водителя внедорожника выводят из машины — он был одет в пиджак. Женжебир начал снимать происходящее на видео, а все вокруг кричали, что это Михаил Ефремов.

Свидетель рассказал, что после аварии актёр присел на бордюр, а потом попросил у него сигарету.

По словам Женжебира, Ефремов в автомобиле был один. Он добавил, что актёр не спрашивал о том, где его пассажиры. Никто из окружающих также не видел, чтобы кто-нибудь выходил из его внедорожника.

При этом другая свидетельница, проезжавшая мимо места аварии, рассказала суду, что Ефремов находился на заднем сиденье авто. По её словам, актёр курил, его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД.

Ранее заслуженный адвокат счел Ефремова "жертвой" Пашаева.