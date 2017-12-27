Светская львица Алёна Долецкая презентовала новую книгу

Светская львица, журналист Алёна Долецкая провела творческую встречу в Петербурге и презентовала новую книгу под названием "Не жизнь, а сказка".

Склад светских баек, заметки редактора и многое другое в новой книге Алены Долецкой "Не жизнь, а сказка". Это далеко не мемуары и не биография, как люди часто привыкли путать, признается автор, это небольшой сборник историй о жизни. Алёна Долецкая – светская львица, руководила журналам "Vogue" более десяти лет, сотрудничала с телеканалом ВВС, участвует в проекте "Сноб", работает с множеством других изданий, которые не редко обращаются к ней за советом.





Книга матово-розового цвета, с глянцевым напылением, мягкой обложкой, чтобы можно было взять с собой под руку. На заднем переплете: "Осторожно нецензурная брань!". Автор не стесняется употреблять такие выражения, если они уместны.

Хотелось подать книгу не таким образом, как вы привыкли видеть. Новая обложка, удобный переплёт. Это все очень важно, потому что, это публицистика, проза.



За плечами Алены огромный жизненный опыт, которым она смогла поделиться в книге. Отсюда и такое название "Не жизнь, а сказка", она настолько любила работу, что жила в ней. Как проходили ее дни редактора, распорядок, как она могла за пару часов улететь в другой город, о чем беседуют на светских встречах – все это содержится в книге.

Оказалось писать намного сложнее, чем я могла представить вначале. Спасибо моим друзьям, которые переодически звонили и "давали пинок".

Презентация напомнила дружескую встречу, на которой Алена Долецкая не только рассказывала о сюжете и замысле, но и дала различные советы: как стать редактором; "мой сын хирург", как с ним найти общий язык; как получить уважение от коллег по работе и многое другое. Она удивляла слушателей жизненными историями и давала стимул для дальнейшего карьерного роста.

Я люблю помогать людям. Люблю спасать людей. Нет, честно, без пафоса. Я всегда стараюсь что-то сделать для других.



Мила Сосновцева, Ксения Крохина