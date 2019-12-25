  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Светофоры Петербурга не были готовы к сильному ветру
Сегодня, 18:31
52
arteliseev

Светофоры Петербурга не были готовы к сильному ветру

0 0

Один светофор повалился на рельсы, второй готовится упасть.

Сегодня, 22 февраля, в двух районах города светофоры упали от сильного ветра. 

Сообщается, что на перекрестке Бухарестской и Турку упал светофор, перегородив трамвайные пути, из-за чего транспорт встал. Аварийная бригада оперативно убрала помеху. 

Очевидцы также поделились фотографиями в соцсетях, где видно, как светофор на проспекте Героев, 26 опасно наклонился в бок и, по заверению свидетелей, готовится упасть. 

Ранее мы сообщали, что ветер валит деревья в Петербурге.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Теги: петербург, светофоры, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии