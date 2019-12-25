Светофоры Петербурга не были готовы к сильному ветру

Сегодня, 22 февраля, в двух районах города светофоры упали от сильного ветра.
Сообщается, что на перекрестке Бухарестской и Турку упал светофор, перегородив трамвайные пути, из-за чего транспорт встал. Аварийная бригада оперативно убрала помеху.
Очевидцы также поделились фотографиями в соцсетях, где видно, как светофор на проспекте Героев, 26 опасно наклонился в бок и, по заверению свидетелей, готовится упасть.
Ранее мы сообщали, что ветер валит деревья в Петербурге.
Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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