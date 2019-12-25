Светлану Агапитову выдвинули на второй срок омбудсмена Петербурга

Светлана Агапитова поборется за сохранение поста омбудсмена Петербурга.

Действующего уполномоченного по правам человека в Петербурге Светлану Агапитову выдвинули на новый пятилетний срок. Ее кандидатура вошла в список из трех претендентов на должность, сообщил 29 октября председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Помимо Агапитовой, на пост омбудсмена претендуют директор автономной некоммерческой организации "Центр социально-правовой защиты населения" Станислав Давыдов и Станислав Федотов, кандидатуру которого выдвинула организация "Добростар", занимающаяся социальной помощью и правовой защитой.

Перед рассмотрением кандидатур в Законодательном собрании их должны согласовать с уполномоченным по правам человека в России. Для избрания необходимо получить большинство голосов от установленного числа депутатов.

Светлана Агапитова родилась в Ленинграде 8 февраля 1964 года. Она окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета и работала на Ленинградском телевидении. С 2000 года на телеканале "Россия — Санкт-Петербург" вела авторские программы "Погода в доме" и "Детский вопрос".

В 2009 году Агапитова стала уполномоченным по правам ребенка в Петербурге, а в 2015 году была переизбрана на второй срок. В 2021 году она сменила Александра Шишлова на посту городского уполномоченного по правам человека. Законодательное собрание избрало ее 1 декабря 2021 года, поэтому в конце 2026 года ее первый срок на этой должности завершается.

Уполномоченного по правам человека в Петербурге избирает Законодательное собрание. Выдвигать кандидатов могут губернатор, депутаты и их группы, представительные органы местного самоуправления, а также некоммерческие организации, работающие в сфере защиты прав и свобод человека.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга в 2027 году вырастут на 50 млрд рублей.

Фото: Piter.TV