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Сверхъестественное 13 сезон, 2 серия: нефилим смог открыть врата ада
Сегодня, 16:36
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nadiputintseva
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Сверхъестественное 13 сезон, 2 серия: нефилим смог открыть врата ада

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20 октября в русскоязычной озвучке появилась 2 серия 13 сезона сериала «Сверхъестественное». В новой серии Дин и Сэм разделились во мнениях о дальнейшей судьбе Джека

В пятницу вышла новая серия сериала «Сверхъестественное», выхода которой, фанаты ждали целую неделю. Многие их прогнозы оказались верными, и в этой серии мы увидели, как престол ада занял принц Асмодей. Но его навязчивой идеей не стало убийство Джека. Асмодей, осознав скрытое могущество сына Люцифера, решил помочь ему раскрыть свой потенциал.

Сверхъестественное 13 сезон 2 серия: нефилим смог открыть врата ада

 В это же время Сэм и Дин продолжают спорить о дальнейшей судьба нефилима. Дин уверен, что от него исходит только зло, и любые попытки направить его силы в доброе русло, тщетны. Сэм же  очень привязался к Джеку и ищет попытки защитить его от сил зла. Появившийся пророк Донателло лишь подтвердил точку зрения Дина о том, что Джека нельзя исправить.

Сверхъестественное 13 сезон 2 серия: нефилим смог открыть врата ада

 Пока Сэм и Дин спорили, Асмодей с другими демонами нашел их. В обличии Донателло он обманом чуть не заставил открыть Джека врата ада. У нефилима это почти удалось, но Винчестеры успели приехать вовремя. В неравной схватке с принцем ада, Джек вступился за братьев и Асмодей отступил.

Сверхъестественное 13 сезон 2 серия: нефилим смог открыть врата ада

В параллельной вселенной Люцифер пытается доказать Мэри, что не желает ей смерти и призывает ее объединиться, чтобы выбраться и увидеть своих детей. Неожиданно на их пути возникает ангел Михаил, который в своем мире уже убил архангела. Между ними завязывается драка, исход которой мы узнаем только в третьей серии.

Сверхъестественное 13 сезон 2 серия: нефилим смог открыть врата ада

Дина не впечатлило то, что Джек спас их, он остался при своем мнении. Сам нефилим, кажется, окончательно устал от споров вокруг себя и попытался зарезать себя ножом.

Стоит отметить, что фанаты прониклись симпатией к Джеку, заметив, что он копия молодого Кастиэля.

Фото: кадры из сериала "Сверхъестественное"

 

Теги: сверхъестественное 13 сезон 2 серия , сериал
Категории: Кино

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