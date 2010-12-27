Сверхъестественное 13 сезон, 2 серия: нефилим смог открыть врата ада

20 октября в русскоязычной озвучке появилась 2 серия 13 сезона сериала «Сверхъестественное». В новой серии Дин и Сэм разделились во мнениях о дальнейшей судьбе Джека

В пятницу вышла новая серия сериала «Сверхъестественное», выхода которой, фанаты ждали целую неделю. Многие их прогнозы оказались верными, и в этой серии мы увидели, как престол ада занял принц Асмодей. Но его навязчивой идеей не стало убийство Джека. Асмодей, осознав скрытое могущество сына Люцифера, решил помочь ему раскрыть свой потенциал.

В это же время Сэм и Дин продолжают спорить о дальнейшей судьба нефилима. Дин уверен, что от него исходит только зло, и любые попытки направить его силы в доброе русло, тщетны. Сэм же очень привязался к Джеку и ищет попытки защитить его от сил зла. Появившийся пророк Донателло лишь подтвердил точку зрения Дина о том, что Джека нельзя исправить.

Пока Сэм и Дин спорили, Асмодей с другими демонами нашел их. В обличии Донателло он обманом чуть не заставил открыть Джека врата ада. У нефилима это почти удалось, но Винчестеры успели приехать вовремя. В неравной схватке с принцем ада, Джек вступился за братьев и Асмодей отступил.

В параллельной вселенной Люцифер пытается доказать Мэри, что не желает ей смерти и призывает ее объединиться, чтобы выбраться и увидеть своих детей. Неожиданно на их пути возникает ангел Михаил, который в своем мире уже убил архангела. Между ними завязывается драка, исход которой мы узнаем только в третьей серии.

Дина не впечатлило то, что Джек спас их, он остался при своем мнении. Сам нефилим, кажется, окончательно устал от споров вокруг себя и попытался зарезать себя ножом.

Стоит отметить, что фанаты прониклись симпатией к Джеку, заметив, что он копия молодого Кастиэля.

Фото: кадры из сериала "Сверхъестественное"