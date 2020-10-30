Свердловский Минтранс пригрозил таксистам штрафами за отсутствие экранов

Василий Старков объяснил, почему регион вводит данные требования к такси.

Минтранс Свердловской области пригрозил таксистам штрафами за отсутствие экранов. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Василий Старков. Чиновник отметил, что речь идет об экранах, которые призваны защищать водителя от пассажиров. Ранее соответствующий указ издал губернатор региона Евгений Куйвашев в рамках новых мер по борьбе с коронавирусом.

Этот экран...позволяет исключить при чихании или кашле попадание непосредственно содержащих вирус капель на маску другого человека...Это действительно даст серьезный эффект и по сути поможет спасти чьи-то жизни...Мы готовы перейти от предупреждений, помощи и наставлений к самым внушительным мерам Василий Старков, глава Минтранса по региону

Чиновник рассказал, что штраф будет взиматься в размере 50 тысяч рублей. Однако правительство региона не хочет прибегать таким жестким мерам. По словам Старкова, многие таксисты уже начали устанавливать экраны в транспортных средствах.

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Видео: YouTube / Оκтагон