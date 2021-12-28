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Свердловские власти не исключили досрочного завершения "QR-каникул"

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Павел Креков назвал условие для данного решения.

Свердловские власти не исключили досрочного завершения "QR-каникул". Такое заявление местным журналистам сделал областной вице-губернатор Павел Креков. По словам  чиновника, вопрос о продлении или завершении мер по борьбе с распространением ковида зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

Возможно как досрочное завершение "QR-каникул" в Свердловской области, так и их продление. Это будет зависеть от эпидситуации.

Павел Креков, вице-губернатор Урала

Напомним, что свердловские власти до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры, заведения общепита могут работать в ночное время суток. Губернатор Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа в рестораны, фитнес-центры, салоны красоты и сауны до 15 января 2022 года. Далее чиновники проанализируют ситуацию в регионе по истечении 10 дней после Нового года.

Матвиенко: закон о QR-кодах в общественных местах требует доработки.

Фото и видео: YouTube / Телекомпания ОТВ

Теги: qr-коды, павел креков, регионы, свердловская область, эпидобстановка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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