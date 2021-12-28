Павел Креков назвал условие для данного решения.

Свердловские власти не исключили досрочного завершения "QR-каникул". Такое заявление местным журналистам сделал областной вице-губернатор Павел Креков. По словам чиновника, вопрос о продлении или завершении мер по борьбе с распространением ковида зависит от эпидемиологической обстановки в стране.

Возможно как досрочное завершение "QR-каникул" в Свердловской области, так и их продление. Это будет зависеть от эпидситуации. Павел Креков, вице-губернатор Урала

Напомним, что свердловские власти до 20 января отменили QR-коды для входа в торговые центры, заведения общепита могут работать в ночное время суток. Губернатор Евгений Куйвашев отменил QR-коды для входа в рестораны, фитнес-центры, салоны красоты и сауны до 15 января 2022 года. Далее чиновники проанализируют ситуацию в регионе по истечении 10 дней после Нового года.

Матвиенко: закон о QR-кодах в общественных местах требует доработки.

Фото и видео: YouTube / Телекомпания ОТВ