Свалившаяся накануне с балкона пара находится в больнице в тяжелом состоянии

Врачи диагностировали у мужчины множество переломов. У женщины - переломы, ушибы и травматический шок.

Появилась информация о состоянии здоровья пары, которая вчера, 29 мая, упала с балкон в центре Петербурга. У супругов серьезные травмы. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 30 мая.

Напомним, что накануне мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения начали драться на балконе дома № 13 по улице Декабриcтов. Во время рукопашной пара упала с третьего этажа. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Мужчина сейчас находится в 26-й больнице. Врачи диагностировали у него перелом позвоночника, крестца и правой малоберцовой кости. Его жена доставлена в НИИ им. Джанелидзе. У пострадавшей травматический шок, перелом бедра, ушибы и травма живота.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Славянке первоклассник оказался под колесами автомобиля. Его забрала карета скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Фото: Piter.tv