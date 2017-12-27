Суровый челябинский голубь напал на мужчину

В сети появилось видео нападения птица на рабочего.

На популярном видеохостинге появилось видео с агрессивным голубем.

Автор видео сообщил, что данное видео было снято в ночную смену в ночь на 11 января на одном из заводов. Голубь прилетел к станку, где работал мужчина, и стал очень нагло себя вести. На опубликованных кадрах видно, что в руке у рабочего кусочек хлеба, а голубь пытается отнять еду. "Рука" раздразнила птицу, после чего суровый голубь набросился на руку. Голубь бился очень отчаянно. От ран человека спасли только перчатки.

После того, как голубь почувствовал, что потерпел поражение в битве, он улетел.

Видео: YouTube/Александр Веденьков