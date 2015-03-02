Сумма исков к страховщикам по ОСАГО в Петербурге возросла в 11 раз

Обращение в суд становится необходимым для автовладельцев, если сумма страхового возмещения недостаточна, а также в случаях нарушения установленных сроков выплат или задержки уведомления об отказе в покрытии убытков.

Исковые требования к страховым компаниям по выплате компенсаций по ОСАГО увеличились за минувший год в 11 раз, сообщил "Деловой Петербург".

Согласно информации Судебного департамента при Верховном суде РФ, общий объем претензий к страховщикам в 2024 году составил 179,9 млрд рублей, что в разы превышает предыдущий показатель в 15,9 млрд рублей за 2023 год.

Суддепартамент не раскрывает детальную статистику по регионам, однако аналитики полагают, что темпы роста финансовых претензий к страховщикам в Санкт-Петербурге повторяют общероссийские тенденции.

Обращение в суд становится необходимым для автовладельцев, если сумма страхового возмещения недостаточна, а также в случаях нарушения установленных сроков выплат или задержки уведомления об отказе в покрытии убытков. Нередко в такие иски включаются дополнительные штрафные санкции.

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что средняя величина искового требования в 2024 году возросла до 4,65 миллионов рублей, тогда как годом ранее она едва превышала отметку в 479 тысяч рублей. Важно помнить, что закон строго регламентирует максимальную величину выплат по ОСАГО — 400 тысяч рублей за поврежденное имущество и 500 тысяч рублей за ущерб здоровью.

Вопросы возможного превышения указанных лимитов впервые активно начали обсуждать ещё в конце 2022 года. Тогда Верховный суд выпустил специальное разъяснение судебной практики по вопросам ОСАГО, указав в пункте № 56, что страхователи имеют право рассчитывать на полное возмещение понесённых убытков независимо от естественного износа деталей авто, если срок ремонта затягивается или автосервис не справляется с выполнением обязательств.

Российским союзом автостраховщиков высказано опасение, что повсеместное распространение подобной практики взыскания значительных денежных компенсаций может привести к повышению стоимости полисов обязательного страхования.

Ранее мы сообщили о том, что шлагбаумы в зоне платной парковки Петербурга разрешат устанавливать в упрощенном порядке.

Фото: Piter.TV