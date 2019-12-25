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Суды Петербурга рассмотрели 143 дела за заведомо ложный вызов полиции
Сегодня, 15:57
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Суды Петербурга рассмотрели 143 дела за заведомо ложный вызов полиции

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Часть оштрафованных граждан хотела пошутить или проучить своих знакомых.

Мировой судья судебного участка №76 Петербурга привлек к административной ответственности петербуржца, который сорвал полиции о том, что убил человека. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

17-го апреля 2021-го года Андрей Чистяков позвонил в полицию и сообщил о том, что убил человека. Информация не подтвердилась. Оказалось, что мужчина просто хотел напугать свою сожительницу. 

В пресс-службе судов рассказали и другие случаи, когда вызовы оказывались ложными. Всего за первую половину 2021-го года суды рассмотрели 143 подобных дела.

Так, например, мужчина по имени Тараков сообщил о том, что в его дворе двое граждан насилуют девушку. В Сестрорецке некто Лобода пожаловалась на драку с участием 16 человек с оружием, но по факту ничего не происходило. 

Всех "шутников" оштрафовали на тысячу рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчину задержали за заведомо ложный донос о краже его машины за миллион рублей. 

Фото: Pexels

Теги: заведомо ложное сообщение, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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