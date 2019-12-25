Судебные приставы Петербурга вернули взыскателям почти 28 млрд рублей

В общей сложности с начала года на исполнении приставов находилось свыше 2,6 млн исполнительных производств.

В период с января по сентябрь 2023 года судебные приставы Северной столицы вернули взыскателям около 28 млрд рублей в результате исполнительных производств. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В общей сложности с начала года на исполнении приставов находилось свыше 2,6 млн исполнительных производств. Взыскания в консолидированный бюджет оценены приблизительно в 5,1 млрд рублей.

Примечательно, что свыше 636 млн рублей из указанной суммы пришлось административные штрафы. Ещё 1,7 млрд рублей составили коммунальные задолженности, а 245 млн относились к возвращению гражданам зарплаты Наконец, более 400 млн пошли в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга вынес приговор судебному приставу по делу об алиментах.

Фото: пресс-служба ФССП РФ