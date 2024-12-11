Праздник "Зажигай, Сударыня Масленица" состоится в Петропавловской крепости

Праздник удивит гостей уникальным сочетанием старинных традиций и современных новшеств. Одним из нововведений станет зона искусственного интеллекта.

В Петропавловской крепости 1 и 2 марта состоится праздник "Зажигай, Сударыня Масленица", где традиции переплетутся с современными технологиями. Посетителям предложат попробовать огромный блинный пирог, послушать этно-битбокс, сделать фото в четырехметровой зоне с неоновой подсветкой, посетить благотворительную лавку, создать арт-кокошники и поучаствовать в игре "Тайный сударь" с призами, пишет "Петербургский дневник".

Праздник удивит гостей уникальным сочетанием старинных традиций и современных новшеств. Одним из нововведений станет зона искусственного интеллекта. Гостям покажут их изображения на трехметровом экране, и они смогут ощутить себя настоящими участниками праздника. Это digital-арт, который объединяет прошлое и будущее.

Дети и взрослые найдут развлечения в шести интерактивных зонах, таких как "Заплети косы Сударыне", "Собери костюм на Масленицу", "Попади снежком в цель" и других. Также гости смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению соломенных кукол.

Как подчеркнул генеральный директор Государственного музея истории Петербурга Владимир Григорьев, музей бережно хранит культурное наследие, создавая пространство для свежих идей. Важно, чтобы традиционные праздники продолжали жить и оставаться актуальными для современного общества, особенно для молодого поколения.

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Фото: пресс-служба сети ресторанов "Теремок"