В Петербурге зарегистрировали уголовное дело против братьев Ванчуговых

Мужчин обвиняют в совершении преступлений по трем статьям УК.

Василеостровский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Руслана и Максима Ванчуговых, а также Сергея Гавриша. Мужчин обвиняют в совершении преступлений по трем статьям УК: "Мошенничество" (2 эпизода), "Растрата" (5 эпизодов) и "Незаконное образование или реорганизация юридического лица". Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Городской суд может изменить территориальную подсудность подозреваемых. Среди пострадавших оказалась мать судьи Василеостровского суда Юрия Гершевского. Именно он отправил Максима Ванчугова в следственный изолятор.

Согласно материалам дела бывший совладелец ГК "Город" Руслан Ванчугов вместе со своим братом, председателем директоров компании, через фирмы-однодневки вывел на свои счета 823 млн рублей, а также записал на подконтрольные фирмы около тысячи квартир на 2,9 млрд рублей. Потерпевшими оказались несколько тысяч дольщиков "Города". По делу также проходит брат жены одного из братьев Сергей Гавриш.

Ранее мы писали, что в Петербурге обманутым дольщикам вернули деньги за недостроенное жилье.

Фото: Piter.TV