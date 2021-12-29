Суд зарегистрировал дело модели Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа

Суду заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении модели Лилии Судаковой, обвиняемой в смерти своего мужа. Об этом 11 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвинение полагает, что инцидент произошел вечером 28 ноября 2020 года в квартире на Гагаринской улице, где между супругами завязался конфликт. Ее муж стоял лицом к ее спине. Он положил руку на плечо Судаковой, чтобы успокоить жену и завершить конфликт. Она же в свою очередь повернулась к нему лицом и оттолкнула от себя мужа руками. В руке у нее находился нож, которым после нанесла не менее одного удара в грудь.

Мужчину отправили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Спустя два часа после конфликта он скончался.

Ранее Судакова свою вину признала. Какое-то время модель находилась в СИЗО, но в октябре прошлого года ее отправили под домашний арест. Адвокаты были против ареста, поскольку "Судакова оказывала первую помощь потерпевшему, ждала скорую и полицию, дала подробные показания".

Известно, что Лилия Судакова и Сергей Попов (ее муж) познакомились в тамбуре. Как рассказала модель в интервью журналистам Youtube-канала "Редакция", между ними сразу пробежала искра. В день знакомства они решили встретиться. На свидание молодой человек пришел пьяный. Он не скрывал своей любви к алкоголю. По словам Судаковой, на свидании Попов вел себя дерзко, даже позволил себе осуждающие заявления в сторону моделей и их деятельности. При этом девушка не поверила, что Попов действительно алкоголик.

За несколько дней до смерти Попов часто выпивал. В день убийства он вернулся домой пьяный и с девушкой, рассказала Судакова. Девушку, по словам модели, Попов привел в дом из мести. За ночь до убийства Судакова отказала мужу в его сексуальных прихотях. Именно в эту ночь между супругами завязался конфликт, который и завершился уголовным делом.

Фото: The Sun