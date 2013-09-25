Суд заключил под стражу убийцу своей жены в Новой Москве

Подозреваемый пробудет под стражей два месяца.

Судебная инстанция заключила под стражу убийцу своей жены в Новой Москве. Об этом рассказали представители пресс-службы региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве добавили, что исполнитель преступления проведет под стражей до 30 ноября текущего года. Мера пресечения выбрана с учетом позиции государственного обвинителя. Напомним, что 39-летнему уроженцу Архангельской области предъявлено обвинение по пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ, а также по части 1 статьи 222 УК РФ. Мужчина подозревается в убийстве по найму, а также по статье за незаконный оборот оружия. Фигурант расследования рассказал о том, что на место преступления его привез знакомый, который также проходит как пособник убийства. Он же забрал на машине киллера после совершения преступления. Мужчины познакомились, когда отбывали вместе наказание в виде лишения свободы. Пособник получил за свою работу 78 тысяч из обещанных ему 500 тысяч рублей.

Напомним, что прокурор Троицкого и Новомосковского административных округов заключил с обвиняемым в пособничестве в убийстве досудебное соглашение о сотрудничестве. В результате мужчина раскрыл сообщников. Далее подозреваемого задержали в Петербурге. Организатор преступления, как и его пособник, ранее были заключены под стражу.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы