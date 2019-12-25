Суд взял под стражу бывшего главу правления банка "Таврический"

Сам Сергей Сомов просил домашний арест.

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу Сергея Сомова, экс-главу правления банка "Таврический". Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчине предъявлено обвинение в 10 эпизодах мошенничества.

Следствие настаивало на аресте, поскольку ранее Сомова осудили на 7 лет лишения свободы за мошенничество, а после освободили из колонии в декабре 2019 года. Следователи полагают, что если местонахождение похищенных Сомовым и его сообщников денег еще не выяснено, то у мужчины есть финансовая возможность уехать из России, долго жить в другой стране и подкупать свидетелей. Также отмечается, что установлена причастность к мошенничествам некоего И., уже четыре года находящегося в международном розыске за преступление, совершенное вместе с Сомовым и Гаркушей. Следователи посчитали, что Сомов вполне может скрыться от следствия и суда, если смягчить ему меру пресечения.

Сам подсудимый поспорил со следователями и заявил, что не намерен скрываться, а также выразил готовность отдать свой загранпаспорт. Сомов просил суд избрать домашний арест. В инстанции оказались непреклонны: под арестом Сомов пробудет до конца сентября.

Сомов и Гаркуша вступили в сделку с владельцем ЗАО "Ливиз" Александром Сабадашем в 2013 году и провернули несколько фиктивных сделок, привлекая компанию "Милан" в качестве заемщика. В договорах на общую сумму в 66 миллионов рублей говорилось якобы об импорте оборудования для изготовления пресс-форм у одной из организаций. На деле эта компания не занималась подобной деятельностью

В 2018 году Горсуд Петербурга признал законным приговор экс-сенатору Сабадашу.

Фото: Piter.TV