Суд во Владивостоке вынес приговор американцу Блэку

Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор американскому военнослужащему Гордону Блэку, которого обвиняли в угрозе убийством и краже. Об этом сообщает "РИА Новости".
Решением суда Блэка признали виновным и приговорили его к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание военнослужащий будет в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на десять тысяч рублей.
Напомним, Гордон Блэк был задержан в начале мая. По данным прокуратуры, американец в ходе ссоры с девушкой из России схватил ее за шею, а затем похитил деньги из ее кошелька.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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