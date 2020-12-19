Суд Петербурга обязал Bellingcat выплатить 340 тыс. рублей бывшему военному ополчения ДНР

Безлер утверждает, что журналисты неверно истолковали его слова, сделав причастным к гибели малайзийского Boeing в Донбассе.

В Петербурге Октябрьский районный суд вынес решение по иску бывшего командира "Народного ополчения Донбасса" Игоря Безлера к журналистам Bellingcat о защите чести, достоинства и доброго имени. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в объединённой пресс-службе судов.

Известно, что Безлер просил признать недействительными сведения, которые упоминались в статьях Элиота Хиггинса и Питера Ван Гюйса "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17" и "Птичка полетела к вам". Также бывший командир требовал опровержения и компенсацию в размере 500 тыс. рублей. Безлер утверждает, что журналисты неверно истолковали его слова, сделав причастным к гибели малайзийского Boeing в Донбассе. Так, суд удовлетворил требования, однако снизил сумму морального вреда до 340 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что суд Петербурга обязал ФАН удалить публикацию, порочащую журналиста "Новой Газеты" Дениса Короткова.

Фото: Piter.tv