Суд Петербурга обязал ФАН удалить публикацию, порочащую журналиста "Новой Газеты" Дениса Короткова

Суд обязал "Федеральное агентство новостей" разместить на сайте опровержение, которое должно оставаться на нём три месяца с даты удаления публикации.

Во вторник, 18 мая, Приморский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск "Новой газеты" и журналиста Дениса Короткова к "Федеральному агентству новостей" (РИА ФАН) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Так, суд обязал РИА ФАН удалить публикацию о связях с террористами журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова.

Судья постановила признать не соответствующими действительности сведения, которые были опубликованы 25 ноября 2019 года в статье "Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*" (организация признана террористической и запрещена на территории России). В тексте говорилось, что журналист "Новой Газеты" Денис Коротков сотрудничает с террористической организацией, а также получает денежные средства за содействие группировке.

Приморский районный суд обязал "Федеральное агентство новостей" разместить на сайте опровержение, которое должно оставаться на нём три месяца с даты удаления публикации.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали гражданина, который переводил деньги сирийским террористам.

Фото: Piter.tv