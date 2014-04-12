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Суд Петербурга обязал ФАН удалить публикацию, порочащую журналиста "Новой Газеты" Дениса Короткова
Сегодня, 18:48
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Суд Петербурга обязал ФАН удалить публикацию, порочащую журналиста "Новой Газеты" Дениса Короткова

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Суд обязал "Федеральное агентство новостей" разместить на сайте опровержение, которое должно оставаться на нём три месяца с даты удаления публикации. 

Во вторник, 18 мая, Приморский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск "Новой газеты" и журналиста Дениса Короткова к "Федеральному агентству новостей" (РИА ФАН) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Так, суд обязал РИА ФАН удалить публикацию о связях с террористами журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова.  

Судья постановила признать не соответствующими действительности сведения, которые были опубликованы 25 ноября 2019 года в статье "Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*" (организация признана террористической и запрещена на территории России). В тексте говорилось, что журналист "Новой Газеты" Денис Коротков сотрудничает с террористической организацией, а также получает денежные средства за содействие группировке. 

Приморский районный суд обязал "Федеральное агентство новостей" разместить на сайте опровержение, которое должно оставаться на нём три месяца с даты удаления публикации. 

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали гражданина, который переводил деньги сирийским террористам. 

Фото: Piter.tv

Теги: денис коротков, новая газета, суд, фан
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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