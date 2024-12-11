Суд вынес приговор убившему полвека назад пенсионерку из-за проигрывателя

Срок заключения обвиняемый проведет в колонии строгого режима.

Российский суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном почти пол века назад. Речь идет о преступлении, которое произошло 18 ноября 1976 года. Известно, что осужденный по предлогом покупки проигрывателя "Фиделите" пришел в квартиру к потерпевшей по Ферганской улице в Москве. Там он напал на 63-летнюю женщину и задушил ее. После убийства из квартиры мужчина похитил проигрыватель, сервиз, хрусталь, три вазы, зонт, кожаный чемодан и денежные средства. С учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры фигурант расследования получил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Известно, что на тот момент 7-летний молодой человек увлекался музыкой, а также коллекционировал виниловые пластинки и хорошо разбирался в проигрывателях. Мужчина даже ездил на ВДНХ, чтобы купить те самые "вертушки" и перепродать их другим клиентам подороже. Он наткнулся на объявление в газете "Вечерняя Москва" о продаже жительницей столицы импортной радиолы. Денег у юноши не было, а хозяйка объявила стоимость за "Фиделите" в размере 500 рублей. Несмотря на неплатежспособность, будущий фигурант уголовного дела 17 ноября 1976 года он пришел к владелице проигрывателя в квартиру под предлогом покупки. Молодой человек осмотрел товар и не стал торговаться. Он заметил, что на следующий день придет с деньгами, которые якобы снимет в сберкассе. В результате 18 ноября вместо того, чтобы купить товар, мужчина убил хозяйку. Все похищенное имущество он продал на Курском вокзале, а затем на поезде уехал домой.

В квартире осталось множество отпечатков пальцев обвиняемого, которые после проведения дополнительных следственных действий и экспертиз вывели на след убийцы. пресс-служба МВД РФ



Спустя годы невестка убитой женщины перескажет слова свекрови. Та говорила, что покупатель произвел на нее впечатление обаятельного человека,так как он был красивым, улыбался и общался в шутливой форме. О себе он рассказал, что приехал с севера, где заработал много денег.

В автобусе в Петербурге рецидивист напал на подростка, заступившегося за одноклассниц.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы