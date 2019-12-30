Суд Выборгского района вынес приговор организатору наркопритона

Обвинение поддержала прокуратура.

В Выборгском районном суде Петербурга прокуратура поддержала гособвинение против местного жителя. Николай Малеев обвиняется в систематическом предоставлении помещения для употребления запрещенных веществ. Судебная инстанция считает, что весь 2019 год мужчина предоставлял одну из своих комнат людям, страдающим наркотической зависимостью. Он размещал их в жилом доме на улице Сикейроса.

Петербуржец также создавал все необходимые условия для приготовления запрещенных смесей. За это он получал денежные средства. С каждого человека он брал по 300 рублей. Суд признал фигуранта расследования виновным. Его приговорили к лишению свободы на срок в шесть месяцев. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.tv

