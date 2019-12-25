Суд в Петербурге зарегистрировал дело об истязании детей родителями

У пары четверо детей – 8, 13, 14 лет и взрослый 21-летний ребёнок.

В Невский суд Петербурга 25 мая поступило уголовное дело на мать с отцом, которые подозреваются в жестоком избиении своих детей. Все началось после того, как в прошлом году в одном из кафе нашли брошенную семилетнюю девочку, которую родители избили шваброй. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

У пары четверо детей – 8, 13, 14 лет и взрослый 21-летний ребёнок. По версии следствия, с 2008 года родители систематически истязали своих детей, употребляли при них алкоголь в больших количествах, не занимались воспитанием.

Мать с отцом до июля пробудут в СИЗО. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения.

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